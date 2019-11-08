Oceania Judo Open: золотую медаль на международном турнире завоевала спортсменка из Иркутской области

СЕГОДНЯ 03:39 2019-11-08T03:39:02+03:00

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Дзюдоистка Ирина Долгова из Братска в Иркутской области снова лучшая. На этот раз она покорила «олимп» на международном открытом турнире Океании в Австралии.

С соревнований из города Перт девушка вернулась с золотой медалью. Конкуренция была не шуточная: за медали боролись 300 спортсменов из 70 стран.Они сражались за первые места в 14 весовых категориях от 48 кг и свыше 100.

- Ирина Долгова выступала в весовой категории до 48 килограммов, - сообщает пресс-служба администрации города Братска. - В финале братчанка встретилась с соперницей из Португалии Марией Сидерот и одержала победу.

Бронзу в этом весе судьи присудили Фигуероа Юлии из Испании и Менц Катрине из Германии.

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ИСТОЧНИК KP.RU