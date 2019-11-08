Морозы наступают на Иркутск: синоптики предупреждают о понижении температуры до -15

СЕГОДНЯ 11:12 2019-11-08T11:12:37+03:00

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Что ж, осенние вещи пора убирать в шкаф! Зима – на пороге. На севере Приангарья уже стукнуло за -30 градусов. Грядет похолодание и в областном центре. Синоптики говорят, что о плюсовой температуре теперь можно забыть… до весны.

- В Иркутске 9 ноября, в субботу, будет еще плюсовая температура +3...+5 градусов, а в воскресенье областной центр захватит холодный фронт, - рассказывает заместитель начальника Гидрометцентра Иркутской области Юлия Янькова, - Ожидаются сильный ветер до 15 м/с со снегом, особенно сильным ветер будет в ночные и утренние часы.

Вечером 9 ноября температура опустится до -4...-9 градусов. И продолжится понижаться в начале следующей недели. С 11 по 13 ноября станет достаточно холодно по ночам. В Иркутске термометры покажут не выше -15 градусов. Днем ожидается до -5...-10 градусов. А вот благоволит небесная канцелярия будет в пятницу, 15 ноября. Этот день будет сравнительно теплым. Воздух прогреется до -1 градуса. Правда, в пригороде все же холоднее. Так что, выбираясь на природу, учтите – одеваться все равно стоит уже по-зимнему!

ИСТОЧНИК KP.RU