СЕГОДНЯ 07:17 2019-11-09T07:17:25+03:00

Автомобиль провалился под лед на реке Витим в Бодайбинском районе

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Первый случай провала автомобиля под еще неокрепший лед зафиксирован в Иркутской области. В Бодайбинском районе на реке Витим частично ушла под воду «Нива». Для спасательной операции пришлось задействовать тяжёлую технику, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.

ЧП произошло 6 ноября в районе поселка Мамакан. Водитель, 54-летний местный житель, в момент происшествия находился на берегу. По его словам, авто оказалось на льду случайно.

- По версии водителя, он оставил «Ниву» на берегу, не поставив ее на ручник, а сам пошел пешком. Обернувшись, увидел, что машина находится на льду и передними колесами уходит в воду, - рассказал старший государственный инспектор Бодайбинского инспекторского участка Центра ГИМС ГУ МЧС России по Иркутской области Владимир Юмашев.

На водителя составили протокол об административном правонарушении. Мужчина получил штраф за выезд на лёд в неположенном месте.

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ИСТОЧНИК KP.RU