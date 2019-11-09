2019-11-09T13:04:45+03:00
Происшествия

Жительница Тайшета погибла под колесами автомобиля

Виновник аварии с места ДТП скрылся
Мария ОСИПОВА
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Жительница Тайшета погибла под колесами автомобиляЖительница Тайшета погибла под колесами автомобиляФото: Алексей ФОКИН
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ДТП со смертельным исходом произошло в Тайшете сегодня утром, около 6.20 часов. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области, неизвестный водитель совершил наезд на 44-летнюю женщину, которая шла по краю дороги по ходу движения автомобиля, и скрылся.

В результате аварии жительница Тайшета от полученных телесных повреждений скончалась на месте происшествия до прибытия бригады скорой медицинской помощи.

Водителя, совершившего смертельное ДТП и сбежавшего, сейчас разыскивает полиция. Поскольку на улице так рано было еще темно, точно установить марку автомобиля не удалось. Предположительно, это была «Toyota» тёмного цвета.

Помимо виновника аварии сыщики устанавливают возможных свидетелей происшествия. Очевидцев наезда просят позвонить по телефонам 8 (39563) 2-03-76 или 102.

ИСТОЧНИК KP.RU

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