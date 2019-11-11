Ольга Бузова распрощалась с участником из Иркутска в телешоу «План Б»

СЕГОДНЯ 04:17 2019-11-11T04:22:11+03:00

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Очередную серию телепроекта «План Б», где пару ищут сразу двум одиноким известным личностям — комику Тимуру Батрутдинову и певице Ольге Бузовой, показали накануне по ТВ. Изначально у каждого из них было по 10 претендентов. Каждую передачу Ольге приходится прощаться с одним из участников, а Тимуру с одной из участниц.

На этот раз Бузова отправила домой шеф-повара из Иркутска Кирилла Шульгина. Парня не спасло даже то, что на конкурсе перед церемонией он приятно удивил певицу. У конкурсантов было задание написать шутки о соперниках и о даме сердца. Кирилл сравнил Олю с изысканнейшим блюдом, а претендентов на ее любовь с ингредиентами. При это отметил, что никто из них Оле не подходит.

- Кирилл меня сегодня поразил, - отметила Ольга в интервью. - Видно, что он - умный мужчина, начитанный, интересный.

Однако, все это не спасло сибиряка. Бузова отметила, что свое решение она приняла еще до конкурса. Сказала, что на этот раз она поцелует лишь одного человека и он отправиться домой. Им оказался Кирилл. Но когда Шульгин предстал перед ней, артистка чуть не расплакалась.

- Я чувствую, что ты потрясающий мужчина, и мне кажется, что сейчас я совершаю ошибку, - описала свои смешанные чувства Ольга Бузова. - Но приходится делать этот выбор.

В ответ Кирилл поблагодарил за все Ольгу, отметил, что так хотелось выпить кофе наедине, но не случилось.

- Прости меня, - прошептала певица. И поцеловав Кирилла на прощание рассталась с ним, отметив потом, что стойкость с какой сибиряк принял «удар» произвела на нее впечатление.

Напомним, телепроект «План Б», как заявляют организаторы — телеканал ТНТ — это последняя попытка попробовать сделать счастливыми холостого Батрутдинова и незамужнюю Ольгу Бузову. Первую серию показали 13 октября. Претендентов на любовь для Тимура выбирала Ольга вместе с Гариком Харламовым, а парней для Оли выбирал Батрутдинов с мамой певицы и ее лучшей подругой.

Кириллу Шульгину «зеленый свет» на отборе дала мама Бузовой. По образованию иркутянин — бурильщик нефти и газа, но работает сейчас шеф-поваром. И судьба у парня не простая: он рос в детском доме Иркутска, на который в 1997 упал самолет.

plan_b_tnt С Ольгой Бузовой на Бали полетел иркутянин

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ИСТОЧНИК KP.RU