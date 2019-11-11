2019-11-11T08:15:40+03:00
Происшествия

Черные риелторы из Усолья-Сибирского украли материнский капитал на 36 миллионов рублей

На днях банда из восьми человек услышала приговор суда
Любовь АРБАТСКАЯ
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Черные риелторы из Усолья-Сибирского украли материнский капитал на 36 миллионов рублейЧерные риелторы из Усолья-Сибирского украли материнский капитал на 36 миллионов рублейФото: Тимур ШАРИПКУЛОВ
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Очередная история мошенничества с материнским капиталом. Черные риелторы в Усолье-Сибирском придумали целую схему, как обогатиться за счет федеральной казны. Они украли огромную сумму - 36 миллионов рублей.

- Банда вовлекала в преступления владельцев сертификатов, - рассказывают в пресс-службе Усольского городского суда. - Как именно? В разных уголках Иркутской области появлялись объявления: "Поможем с маткапиталом!". Затем мошенники искали собственников жилья, обещали им деньги и уговаривали заключить липовые договоры купли-продажи. Конечно, те и не догадывались, что так будут похищаться бюджетные деньги. Преступная "выручка" распределялась между аферистами и владельцами сертификатов.

И таких афер во время расследования насчитали 49 (!). Самые "ловкие" ухитрялись проворачивать сделки сами - таких случаев еще 45.

Мошенники сознались в махинациях, но не согласны с тем, что организовали целую преступную группу. Тем не менее, перед судом ответили все. Двое отправятся за решетку на пять лет и 3,5 года. Остальные получили от двух до трех лет условно, один попал под амнистию. Пока еще приговор в законную силу не вступил.

ИСТОЧНИК KP.RU

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