Больше 27 килограмм нефрита пыталась вывезти жительница Монголии из Бурятии

СЕГОДНЯ 08:11 2019-11-12T08:11:14+03:00

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"Спрятать за задним сидением машины посоветовал заказчик" - пояснила гражданка Монголии таможенникам, которые нашли в ее авто больше 27 килограммов нефрита, стоимостью больше 205 тысяч рублей.

- Девять свертков с камнями серо-зеленого цвета были обнаружены при рентгеновском сканировании автомобиля, - сообщает пресс-служба Бурятской таможни, - Экспертиза подтвердила, что в свертках находился нефрит.

Женщина рассказала, что драгоценный минерал ее попросил вывезти незнакомец за вознаграждение. Нефрит-сырец разрешено перевозить за границу только организациям, имеющим на это право. Поэтому в отношении неудачной контрабандистки было возбуждено два административных дела.

ИСТОЧНИК KP.RU