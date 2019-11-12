2019-11-12T08:11:14+03:00
Происшествия

Больше 27 килограмм нефрита пыталась вывезти жительница Монголии из Бурятии

Необработанный драгоценный минерал в авто обнаружили сотрудники таможни
Татьяна ВАН-ТЮ-ВЕН
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Больше 27 килограмм нефрита пыталась вывезти жительница Монголии из Бурятии. Фото: пресс-службы Бурятской таможни.Больше 27 килограмм нефрита пыталась вывезти жительница Монголии из Бурятии. Фото: пресс-службы Бурятской таможни.
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"Спрятать за задним сидением машины посоветовал заказчик" - пояснила гражданка Монголии таможенникам, которые нашли в ее авто больше 27 килограммов нефрита, стоимостью больше 205 тысяч рублей.

- Девять свертков с камнями серо-зеленого цвета были обнаружены при рентгеновском сканировании автомобиля, - сообщает пресс-служба Бурятской таможни, - Экспертиза подтвердила, что в свертках находился нефрит.

Женщина рассказала, что драгоценный минерал ее попросил вывезти незнакомец за вознаграждение. Нефрит-сырец разрешено перевозить за границу только организациям, имеющим на это право. Поэтому в отношении неудачной контрабандистки было возбуждено два административных дела.

ИСТОЧНИК KP.RU

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