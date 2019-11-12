Жительница Бурятии выплатила штраф только после запрета на регистрацию недвижимости

СЕГОДНЯ 08:18 2019-11-12T08:18:16+03:00

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Одежду из верблюжьей шерсти, пуха яка и кашемира, кроме этого кошельки, сумки, портмоне из натуральной кожи на общую сумму свыше 87 тысяч рублей пыталась провести через монгольско-русскую границу жительница Бурятии. Товар обнаружили таможенники на пропускном пункте Наушки при проверке поезда "Улан-Батор - Иркутск".

- Женщина была привлечена к административной ответственности за незадекларированный груз, - сообщает пресс-служба УФСПП по Бурятии, - Кяхтинский суд назначил штраф в половину стоимости товара - 43 тысячи рублей.

Выплачивать его должница не торопилась. Подтолкнул ее только запрет на регистрацию недвижимости. Во время него, женщина решила продать свое авто, чтобы совершить сделку она выплатила долг полностью. После чего был снят запрет и она смогла продать машину.

ИСТОЧНИК KP.RU