2019-11-12T08:24:34+03:00
Происшествия

Школьники из Бурятии взломали замок и обокрали кафе на 42 тысячи рублей

Они украли компьютер, караоке, алкоголь, сигареты, чипсы и шоколад
Виктория ГЕРКО
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Школьники из Бурятии взломали замок и обокрали кафе на 42 тысячи рублей.Школьники из Бурятии взломали замок и обокрали кафе на 42 тысячи рублей.Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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В полицию Баргузинского района обратилась хозяйка местного кафе. Она рассказала, что ночью кто-то вломился в подсобку бара: украл компьютер и товар. Выяснилось, что кражу совершили два школьника. Проходя мимо, они увидели за окнами компьютер и решили, что хотят заполучить его любым способом. Попасть внутрь было непросто: на двери висел замок. Но для них это не оказалось проблемой: малолетние преступники скрутили его с помощью отвертки.

- Подростки решили не ограничиваться только компьютером. С собой они прихватили караоке, несколько бутылок алкоголя, сигареты, чипсы и шоколад, - рассказывает пресс-служба ГУ МВД по республике Бурятия. – Школьники совершили кражу на 42 тысячи рублей.

Уйти незамеченными им не удалось. На месте преступления они оставили свои отпечатки пальцев, по которым сотрудники полиции быстро нашли подозреваемых. Полиция задержала двух подростков 15 и 16 лет в то время, когда они распивали похищенное спиртное под трибуной стадиона.

Один из преступников ранее уже был судим за кражу. Другой юноша тоже попадал в поле зрения сотрудников полиции. Но привлечь его к ответственности не получилось – преступник был слишком маленький. Но сейчас ни один из них не сможет избежать наказания. На них заведено уголовное дело за кражу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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