В Иркутской области мошенники через интернет предлагали получить права

СЕГОДНЯ 12:00 2019-11-12T12:00:52+03:00

Для того, чтобы получить водительское удостоверение, достаточно было только заплатить

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Прокуратура Качугского района нашла на просторах интернета сайт, где можно было получить права, просто заплатив определенную сумму. Покупателям предлагалось не сидеть в душной аудитории, учить правила дорожного движения, волноваться перед сдачей экзаменов и стоять в длинных очередях в больнице. От будущих водителей не требовалось ничего кроме оплаты за "обучение".

- Прокуратура направила десять заявлений в суд. В них сообщалось о распространении запрещенной информации. При этом объявления о получении водительских удостоверений были в свободном доступе, - сообщает пресс-служба прокуратуры Иркутской области. – Все заявления были переданы в суд.

В Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Иркутской области направлено решение суда для немедленного исполнения.

ИСТОЧНИК KP.RU