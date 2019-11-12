2019-11-12T12:00:52+03:00
Происшествия

В Иркутской области мошенники через интернет предлагали получить права

Для того, чтобы получить водительское удостоверение, достаточно было только заплатить
Виктория ГЕРКО
Поделиться:
Комментарии: comments1
В Иркутской области мошенники через интернет предлагали получить права без обучения.В Иркутской области мошенники через интернет предлагали получить права без обучения.Фото: Андрей КОПАЛОВ
Изменить размер текста:

Прокуратура Качугского района нашла на просторах интернета сайт, где можно было получить права, просто заплатив определенную сумму. Покупателям предлагалось не сидеть в душной аудитории, учить правила дорожного движения, волноваться перед сдачей экзаменов и стоять в длинных очередях в больнице. От будущих водителей не требовалось ничего кроме оплаты за "обучение".

- Прокуратура направила десять заявлений в суд. В них сообщалось о распространении запрещенной информации. При этом объявления о получении водительских удостоверений были в свободном доступе, - сообщает пресс-служба прокуратуры Иркутской области. – Все заявления были переданы в суд.

В Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Иркутской области направлено решение суда для немедленного исполнения.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Проводник поезда Иркутск-Кисловодск экстренно сорвал стоп-кран из-за пассажира, решившего сбегать в магазин
Пойман с поличным: сотрудники полиции задержали Иркутянина с 1,5 кг наркотиков
В Иркутске планируют создать киностудию
Задержан водитель Тойоты Марк II, который насмерть сбил женщину в Тайшете
Законопроект о бесплатном питании школьников из многодетных и малоимущих семей в Иркутской области рекомендован к принятию
ОРВИ в Иркутской области: к врачам за неделю обратилось больше 10 тысяч человек
Не выдержал расставания с любимой: ревнивец несколько раз выстрелил в бывшую жену и ее любовника
Школьники из Бурятии взломали замок и обокрали кафе на 42 тысячи рублей
Жительница Бурятии выплатила штраф только после запрета на регистрацию недвижимости
Больше 27 килограмм нефрита пыталась вывезти жительница Монголии из Бурятии
ИГУ развивает сотрудничество с Китайской академией наук
Рекомендованные ТПП Восточной Сибири инвестиционные проекты получили поддержку федерального Фонда развития промышленности
С какого возраста необходимо показывать малыша стоматологу
Снимали с балконов: на пожаре ночью 12 ноября спасли 34 человека в Иркутске