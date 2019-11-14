2019-11-14T04:31:24+03:00
Звезды

Сделано в Санкт-Петербурге: выставка авторских фарфоровых кукол откроется в Иркутске

Посмотреть их можно будет до 14 декабря
Мария КНЯЗЕВА
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Сделано в Санкт-Петербурге: выставка авторских фарфоровых кукол откроется в ИркутскеСделано в Санкт-Петербурге: выставка авторских фарфоровых кукол откроется в Иркутске
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Сегодня, 14 ноября, в Музее истории города Иркутска откроется выставка необычных фарфоровых кукол. Их создала иркутский молодой скульптор Инна Борисова. Идея принести в этот мир именно такие куклы возникла у нее после того, как она послушала рассказы о людях, живших уединенно в отдаленных деревнях.

- Чтобы лучше понять мир этих людей Инна даже ездила в командировку в подобные места в Ленинградской области, - сообщает пресс-служба Музея истории города Иркутска. - Собственно все куклы и были изготовлены в Санкт-Петербурге на муфельных печах.

На открытие экспозиции сегодня в 14.00 вход свободный. Посмотреть кукол можно будет в течение месяца.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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