Сделано в Санкт-Петербурге: выставка авторских фарфоровых кукол откроется в Иркутске

14 Нояб. 04:31 2019-11-14T04:31:24+03:00

Посмотреть их можно будет до 14 декабря

Изменить размер текста: A A

Сегодня, 14 ноября, в Музее истории города Иркутска откроется выставка необычных фарфоровых кукол. Их создала иркутский молодой скульптор Инна Борисова. Идея принести в этот мир именно такие куклы возникла у нее после того, как она послушала рассказы о людях, живших уединенно в отдаленных деревнях.

- Чтобы лучше понять мир этих людей Инна даже ездила в командировку в подобные места в Ленинградской области, - сообщает пресс-служба Музея истории города Иркутска. - Собственно все куклы и были изготовлены в Санкт-Петербурге на муфельных печах.

На открытие экспозиции сегодня в 14.00 вход свободный. Посмотреть кукол можно будет в течение месяца.

Читайте также:

Афиша на выходные 16-17 ноября в Иркутске: мир стиля, марафон здоровья, выставка Заи Самбуу, театр НитьЯ, бенефис 8 актеров, мастер-классы

ИСТОЧНИК KP.RU