2019-11-14T12:58:26+03:00
Общество

Пожарные спасли из горящего дома в Усть-Илимске 38 человек

Едкий дым отрезал путь к спасению жителям верхних этажей
Татьяна ВАН-ТЮ-ВЕН
Поделиться:
Пожарные спасли из горящего дома в Усть-Илимске 38 человек. Фото: ГУ МЧС России по Иркутской области.Пожарные спасли из горящего дома в Усть-Илимске 38 человек. Фото: ГУ МЧС России по Иркутской области.
Изменить размер текста:

Пятиэтажка в Усть-Илимске загорелась днем 14 ноября. К моменту приезда пожарных из окна квартиры на втором этаже вырывался огонь. Из-за коридорного расположения, а дом в недавнем прошлом был общежитием, едкий дым отрезал путь к спасению жителям верхних этажей.

- Двенадцати жильцам удалось выйти на улицу самостоятельно, жителей верхних этажей выводили звенья газодымозащитной службы, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области, - Из горящего дома спасли 38 человек, пятеро из них дети.

Спаслась и хозяйка горящей квартиры:53-летней женщине-инвалиду помогла эвакуироваться дочь, позже ее госпитализировали с отравлением угарным газом и ожогами различной степени тяжести.

Огонь уничтожил домашние вещи, квартира и коридор второго этажа были закопчены. Сотрудники МЧС России устанавливают причину пожара.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
МВД проверяет информацию об избиении пьяного водителя инспектором ГИБДД в Иркутской области
Водонапорная башня сгорела в бурятском селе: без питьевой воды остались более 140 человек
Ищут три дня: 60-летний мужчина пропал без вести в Иркутске
Водитель фуры погиб, съехав с трассы в кювет в Усть-Кутском районе
Ребенок провалился в открытый люк в Иркутске: следователи ищут очевидцев
Автомобилист из Бурятии покусал инспектора ГИБДД
Из-за плохой погоды спасатели начали патрулирование трасс в Иркутской области
ХК «Ермак» расстался с четырьмя хоккеистами и подписал игрока из КХЛ
На пожаре в жилом доме в Иркутске погиб человек
Конфликт двух соседей из Бурятии привел к сносу самостроя
Замерзающего дальнобойщика спасли инспекторы ГИБДД на федеральной трассе в Иркутской области
За взятку осудили сотрудника управления по борьбе с коррупцией Бурятии