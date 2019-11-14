14 Нояб. 12:58 2019-11-14T12:58:26+03:00

Пожарные спасли из горящего дома в Усть-Илимске 38 человек. Фото: ГУ МЧС России по Иркутской области.

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Пятиэтажка в Усть-Илимске загорелась днем 14 ноября. К моменту приезда пожарных из окна квартиры на втором этаже вырывался огонь. Из-за коридорного расположения, а дом в недавнем прошлом был общежитием, едкий дым отрезал путь к спасению жителям верхних этажей.

- Двенадцати жильцам удалось выйти на улицу самостоятельно, жителей верхних этажей выводили звенья газодымозащитной службы, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области, - Из горящего дома спасли 38 человек, пятеро из них дети.

Спаслась и хозяйка горящей квартиры:53-летней женщине-инвалиду помогла эвакуироваться дочь, позже ее госпитализировали с отравлением угарным газом и ожогами различной степени тяжести.

Огонь уничтожил домашние вещи, квартира и коридор второго этажа были закопчены. Сотрудники МЧС России устанавливают причину пожара.

ИСТОЧНИК KP.RU