Помогите найти:18-летнего иркутянина уже 20 дней нет дома

15 Нояб. 03:43 2019-11-15T03:43:12+03:00

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Вот уже 20 дней близкие Чингиса Эрдынеева не находят себя места. С 26 октября о 18-летнем парне из Иркутска ничего неизвестно. Приметы пропавшего сибиряка сообщают волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт»- Байкал.

- Рост Чингиса Эрдынеева 160см, телосложение худощавое, глаза светло-серые, стрижка короткая, шатен, - рассказывают организаторы поиска в своей группе в социальных сетях.

Последний раз его видели в темно-синей куртке, серые джинсы и черные кроссовки. Поисковики просят всех, кто видел парня 2001 года рождения после 26 октября сообщить им или позвонить по номеру 112.

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ИСТОЧНИК KP.RU