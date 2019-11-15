Помогите найти:18-летнего иркутянина уже 20 дней нет дома
Вот уже 20 дней близкие Чингиса Эрдынеева не находят себя места. С 26 октября о 18-летнем парне из Иркутска ничего неизвестно. Приметы пропавшего сибиряка сообщают волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт»- Байкал.
- Рост Чингиса Эрдынеева 160см, телосложение худощавое, глаза светло-серые, стрижка короткая, шатен, - рассказывают организаторы поиска в своей группе в социальных сетях.
Последний раз его видели в темно-синей куртке, серые джинсы и черные кроссовки. Поисковики просят всех, кто видел парня 2001 года рождения после 26 октября сообщить им или позвонить по номеру 112.
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ИСТОЧНИК KP.RU