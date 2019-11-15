2019-11-15T13:11:02+03:00
Происшествия

Более 200 тысяч рублей украли мошенники у трех пенсионерок из Братска

Аферисты представлялись сотрудниками банка и просили перевести все деньги на подставные счета
Анна ПОПОВА
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Более 200 тысяч рублей украли мошенники у трех пенсионерок из БратскаБолее 200 тысяч рублей украли мошенники у трех пенсионерок из БратскаФото: Артем ЛЕНЦ
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В Иркутской области вновь активизировались мошенники, желающие поживиться за счет доверчивых пенсионеров. Накануне в отделения полиции Братска обратились сразу три местных жительницы, которые попались на удочку аферистов.

- Все случаи обмана были примерно похожими, - сообщают ИА Сибирские Новости. - Мошенники представлялись банкирами, сообщали, что кто-то пытается снять деньги со счетов жертв и требовали перевести всю сумму на другие, якобы безопасные счета, которые на самом деле принадлежали аферистам.

Первой жертвой обмана стала 61-летняя пенсионерка, которая перевела лжебанкирам 41 тысячу рублей. Они сказали ей, что на нее кто-то оформил кредит, и с помощью такого перевода она хотела избежать пропажи денег. Другая братчанка не успела перевести мошенникам большую сумму. Ей они предложили переводить по 15 тысяч рублей на разные счета, что и вызвало у нее подозрение.

А вот третья обманутая пенсионерка отдала аферистам 159 тысяч рублей. Она также поверила аферистам, которые сообщили ей, что с ее счета кто-то пытается снять деньги. мошенники предложили женщине перевести все накопления на их счет. Как только она выполнила эти требования, лжебанкиры перестали выходить на связь, а деньги бесследно исчезли.

ИСТОЧНИК KP.RU

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