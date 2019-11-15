За взятку осудили сотрудника управления по борьбе с коррупцией Бурятии
Суд признал виновным сотрудника управления экономической безопасности и противодействия коррупции министерства внутренних дел по республике Бурятия виновным в получении взятки в виде денежных средств, за покровительство и попустительство по службе.
- Суд приговорил виновного к девяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, - сообщает пресс-служба прокуратуры по республике Бурятия, - Кроме этого ему был назначен штраф в 4,2 миллиона рублей.
Увеличить свое благосостояние на 1,5 миллиона рублей бывший опер решил через директора одной компании. Ему он пообещал вернуть документы, которые были изъяты при обыске и оказывать защиту по службе в будущем.
Передачу денег осужденный замаскировал под видом продажи земельного участка. Однако это происходило под наблюдением сотрудников правоохранительных органов и после передачи денег он был задержан.
ИСТОЧНИК KP.RU