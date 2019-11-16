2019-11-16T06:43:08+03:00
Происшествия

Автомобилист из Бурятии покусал инспектора ГИБДД

Водитель проведет в колонии 3 года, 4 месяца
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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Автомобилист из Бурятии покусал инспектора ГИБДДАвтомобилист из Бурятии покусал инспектора ГИБДДФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Обращаться в больницу пришлось одному из инспекторов ГИБДД из Кяхты после остановки очередного нарушителя. При проверке документов, выяснилось, что водитель был пьян. Полицейские попытались доставить любителя покататься под хмельком в отдел для дальнейшего разбирательства, а тот в ответ ударил одного из инспекторов ногой.

По дороге водитель не успокоился. Прямо в машине он взял и укусил полицейского. На днях состоялся суд над кусачим автолюбителем.

- Ему назначено наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы, - сообщили в пресс-службе Кяхтинского районного суда Бурятии. – Водителю отменили условное осуждение по предыдущему приговору суда, и по совокупности приговоров, он осужден на 3 года 4 месяца исправительной колонии строгого режима. Кроме того, его лишили водительских прав на срок 1 год 10 месяцев 20 дней.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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