СЕГОДНЯ 16:49 2019-11-16T16:49:46+03:00

Водонапорная башня сгорела в бурятском селе: без питьевой воды остались более 140 человек Фото: Алексей БУЛАТОВ

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Перебои с питьевой водой начались в селе Ардасан Селенгинского района Бурятии вечером, 16 ноября. Все произошло после того, как три дня назад в селе сгорела водонапорная башня. Всего без доступа к питьевой воде остались 35 частных домов, с населением 141 человек, и 1 начальная школа. Сейчас в селе осталось 6 несертифицированных скважин в частном секторе.

- В связи со сложившейся ситуацией администрация Селенгинского района ввела на территории села Ардасан режим чрезвычайной ситуации, - сообщили в пресс-службе Республиканского агентства гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций. - Организован подвоз воды и информирование населения.

Добавим, что вопрос с финансированием для проведения аварийно-восстановительных работ, в районе запланировано на заседании 18 ноября.

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ИСТОЧНИК KP.RU