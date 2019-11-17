2019-11-17T09:07:22+03:00
Происшествия

ДТП в Иркутске: маршрутка врезалась в жилой дом

Пассажиры общественного транспорта не пострадали
Мария ОСИПОВА
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Маршрутка врезалась в жилой дом в Иркутске. Фото очевидцев из группы "ДТП38" в соцсети InstagramМаршрутка врезалась в жилой дом в Иркутске. Фото очевидцев из группы "ДТП38" в соцсети Instagram
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Авария с участием общественного транспорта произошла сегодня днем в Иркутске. В 13.05 на пересечении улицы Киевская и переулка Пионерский областного центра столкнулись автомобиль «Хонда Фит» и маршрутный автобус, сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

От удара маршрутку выбросило с проезжей части, и она врезалась в жилой дом. В салоне общественного транспорта находилось 17 пассажиров, в том числе трехлетний ребенок. В иномарке ехала женщина с двумя детьми – мальчиком и девочкой.

- Никто из пассажиров маршрутки и «Хонды» не пострадал, - сказали в ведомстве. – Водители транспортных средств обратились за помощью к медикам.

На месте происшествия сейчас работают сотрудники полиции. Им предстоит выяснить все обстоятельства случившегося и установить виновника ДТП.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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