Водитель фуры погиб, съехав с трассы в кювет в Усть-Кутском районе
Крупная авария произошла в Усть-Кутском районе Иркутской области, 15 ноября. Водитель фуры с полуприцепом, который ехал по трассе в сторону Братска, не справился с управлением, выехав с дороги в кювет, перевернулся.
- От полученных травм водитель большегруза скончался до приезда скорой помощи, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. – Точные причины аварии, выясняются.
Тем временем, полицейские советуют автомобилистам Иркутской области быть предельно внимательными на дорогах, и по возможности отказаться от дальних поездок из-за сложных погодных условий. На регион обрушился снегопад и ветер. На дорогах может быть гололедица.
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ИСТОЧНИК KP.RU