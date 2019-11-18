2019-11-18T03:57:08+03:00
Общество

Пробки в Иркутске утром 18 ноября 8 баллов: на дорогах города 3 ДТП

Пробки на Иркутном и Иннокентьевском мостах
Мария КНЯЗЕВА
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Пробки в Иркутске утром 18 ноября 8 баллов: на дорогах города 3 ДТП.Фото: Яндекс.ПробкиПробки в Иркутске утром 18 ноября 8 баллов: на дорогах города 3 ДТП.Фото: Яндекс.Пробки
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«Переправа, переправа, берег левый, берег правый». В Иркутске утром в понедельник сложности перебраться на правый берег Ангары возникли у жителей Ленинского района. Пробки в Иркутске 18 ноября образовались на Иннокентьевском мосту и на подъезде к Глазковскому мосту — крайне медленно движется транспорт по Иркутному мосту, улице Боткина. Снова заторы образовались на улице Маяковского. Улицы Профсоюзная, Гоголя и Пушкина пока свободны для проезда.

Затруднены подъезды к Академической развязке. Сам Академический мост на картах Яндекс. Пробки отмечен зеленым цветом. Плотина ГЭС по направлению в центр города более менее свободна, но подъезд к ней также раскрашен красным цветом. На дорогах города 1тром 18 числа 3 ДТП. Одно на объездной дороге м-на Ново-Ленино, одно на ул. Лермонтова. Эти ДТП на левом берегу Ангары не создают сильных заторов. А вот авария на пересечении улиц Советской и Депутатской собрали вокруг себя пробку по обеим этим магистралям.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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