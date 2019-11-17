В Куйтунском районе иномарка провалилась под лед реки Ока
Очередное ЧП с провалом автомобиля под лед произошло на реке Ока в Куйтунском районе. По информации пресс-службы ГУ МЧС России по Иркутской области, на этот раз инцидент имел печальные последствия – водитель не смог выбраться из машины и погиб.
- Инцидент произошел в пятницу, 15 ноября, вечером в районе населённого пункта Новая Тельба, - сообщили спасатели. – По информации оперативного дежурного, под лед реки Ока в трех метрах от берега провалился автомобиль Toyota Sprinter Carib. В салоне машины находился мужчина 1976 года рождения.
На место происшествия по сигналу диспетчера прибыл государственный инспектор по маломерным судам и водолазы пожарно-спасательной службы Иркутской области. Спасательная операция длилась около десяти часов. Накануне в 17.40 автомобиль был доставлен на берег, тело 43-летнего погибшего водителя иномарки передано сотрудникам полиции.
Напомним, первый случай провала автомобиля под еще неокрепший лед зафиксирован в Иркутской области 6 ноября. Тогда в Бодайбинском районе на реке Витим частично ушла под воду «Нива». Водитель отечественного авто находился на берегу и не пострадал.
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ИСТОЧНИК KP.RU