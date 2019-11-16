2019-11-16T10:20:33+03:00
Происшествия

«Мне оставалось только молиться»: провалившийся в полынью сибиряк пришел в себя, нашел в соцсетях своего спасителя и поблагодарил

Илья Минченок, который заметил тонущего Алексея Антропова, навестил его в больнице [фото]
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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Алексей Антропов провел в ледяной воде 20 минут. Фото: личный архив Алексея Антропова.Алексей Антропов провел в ледяной воде 20 минут. Фото: личный архив Алексея Антропова.
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Теперь 34-летний иркутянин Алексей Антропов каждый год будет отмечать свой второй день рождения 13 ноября. В этот день он чудом выжил, провалившись в полынью на Ершовском заливе. В ледяной воде сибиряк барахтался около 20 минут, пока его не вытащили спасатели.

Возможно, все бы закончилось трагедией, если бы тонущего Алексея не заметил местный житель Илья Минченок. «Комсомолка» рассказывала, как Илья первым увидел человека в воде, точно описал спасателям местность, где тонет мужчина, и те прибыли на место через 15 минут. Увидев промоину, в которой на плаву виднелась лишь одна голова утопающего, они подплыли к нему на аэролодке «Пиранья» и вытянули на борт. Мужчина так продрог, что не мог сказать ни слова. С сильнейшим переохлаждением и в крайне тяжелом состоянии, его отправили в больницу. Но теперь, судя по всему его жизни ничего не угрожает.

- Да, иду на поправку, - рассказывает Алексей Антропов корреспонденту «КП-Иркутск». – Даже ничего не отморозил себе, только сильное переохлаждение. Хотел бы через "Комсомолку" еще раз поблагодарить Илью. Кстати, он меня уже навестил, узнал, как самочувствие. Мы с ним подружились. Я подарил ему коробку конфет. Он сначала не хотел брать, но я настоял. Говорю: «Возьми, детям отдашь от меня, чтобы они знали, что выходить на тонкий лед, нельзя».

Место, где провалился Алексей. Фото: Илья Минченок

Место, где провалился Алексей. Фото: Илья Минченок

Сам Алексей во всем винит только себя. Говорит, знал, что, несмотря на мороз, лед еще не окреп, но все равно пошагал по нему.

- Я каждый год катаюсь по льду залива на коньках, - продолжает Алексей. – Вот и 13 ноября пошел на разведку, проверить, когда можно будет открыть новый сезон. Уж слишком уверен в себе был, думал, если провалюсь, сумею выбраться. Но ошибся. Когда начал снимать пейзажи на видео, все вокруг захрустело, еще секунда и я уже в воде.

Всплыть из ледяной воды Алексей смог, а вот выбраться на поверхность нет. Пытался закидывать ногу на лед, но она соскальзывала. Руки начали неметь. Мужчина уже и крикнуть не мог, так как захлебывался.

- Помню, Илья кричал, что-то советовал, - говорит Алексей. – Я же начал молиться. Еще думал, вот «подарочек» родным сделаю, если погибну. Как меня вытаскивали спасатели, уже не помню. Очнулся в реанимации.

Илья Минченок первым заметил тонущего Алексея. Фото: Илья Минченок

Илья Минченок первым заметил тонущего Алексея. Фото: Илья Минченок

Поблагодарила Илью Минченка и вся родня Алексея Антропова. Сестра Ирина помогла брату найти его в соцсетях, и также отправила мужчине сообщение.

- Здравствуйте, я сестра того парня, который жив благодаря вам, - написала Ирина. – Мне даже страшно представит, что было бы, если бы не вы. Спасибо вам.

Ну а Илья в свою очередь, выходя из дома, теперь всегда бросает взгляд в сторону залива, чтобы посмотреть, не вышел ли еще кто на тонкий лед. Правда, история с Алексеем пока научила не всех. Буквально через полчаса, после той спасательной операции Илья предупредил об опасности рыбаков, которые развернули удочки в 20 метрах от того места, где едва не утонул Алексей Антропов.

Несмотря на многочисленные предупреждения спасателей, сибиряки продолжают рисковать жизнью, выходя на неокрепший лед. На этой неделе подобный случай произошел в Ангарске, где трое рыбаков вытащили из полыньи тонущего мужчину (Подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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