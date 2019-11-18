"Мертвые души" получали зарплату в одном из детских садов Иркутска

СЕГОДНЯ 06:56 2019-11-18T13:45:38+03:00

Заведующая одного из детских садов Иркутска предстанет перед судом города по обвинению в мошенничестве с использованием служебного положения. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

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Заведующая одного из детских садов Иркутска, пользуясь своим положением, решила увеличить свой заработок с помощью своих знакомых. Она фиктивно устраивала их на работу. Обман был раскрыт, теперь она предстанет перед судом города по обвинению в мошенничестве с использованием служебного положения.

- Установлено, что обвиняемая с 2017 по 2018 год, будучи заведующей одного из детских садов Иркутска, "трудоустраивала" в дошкольное учреждение своих знакомых, - сообщает ИА Сибирские новости - Для начисления зарплаты она подделывала документы и табели учета рабочего времени внося в них данные о якобы отработанном времени.

На самом деле их в детском саду даже не видели. "Работники" получали зарплату и возвращали подсудимой. Таким образом за год из бюджета города она получила около 900 тысяч рублей.

Уголовное дело направлено в Кировский районный суд Иркутска.

ИСТОЧНИК KP.RU