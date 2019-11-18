2019-11-18T13:51:48+03:00
Происшествия

Гендиректор предприятия из Ангарска обманула налоговую на 23 миллиона рублей

Теперь предпринимательнице грозит крупный штраф или лишение свободы
Татьяна ВАН-ТЮ-ВЕН
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Гендиректор предприятия из Ангарска обманула налоговую на 23 миллиона рублей.Гендиректор предприятия из Ангарска обманула налоговую на 23 миллиона рублей.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Руководитель одной из компаний Ангарска, занятой в продаже оптом отходов и лома, "экономила" на налогах. Женщина вносила в налоговые декларации фиктивные данные о налоговых вычетах. Фирма якобы работала с шестью контрагентами, которые на самом деле не занимались производством. Из-за этого она достаточно много недоплатила в бюджет .

- Гендиректор крупного предприятия обвиняется в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере, - сообщает ИА Байкал24, - Ее действиями причинен ущерб бюджету Российской Федерации в размере более 23 миллионов рублей.

Следователи наложили арест на имущество предпринимательницы на сумму больше 8 миллионов рублей.

Прокуратурой утверждено обвинительное заключение и уголовное дело передано в Иркутский областной суд. Кроме этого прокурором был направлен иск о возмещении ущерба, причиненного федеральному бюджету.

ИСТОЧНИК KP.RU

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