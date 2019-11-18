«Слата» - два мира» - под таким девизом открылся новый супермаркет в Иркутске

СЕГОДНЯ 12:56 2019-11-18T12:57:25+03:00

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В Иркутске, в микрорайоне Первомайском, состоялось торжественное открытие супермаркета «Слата» в новом формате. Здесь появились целые отделы здорового питания и еще много такого, что превращает обычный поход в супермаркет в настоящее приключение.

«Слата» - два мира» - так представили концепцию модернизации супермаркетов руководители региональной сети «Слата». Как отметил Ярослав Шиллер, исполнительный директор розничной сети «Слата», один мир - это территория запахов и вкусов. К нему относится зона «фреш», где представлен огромный выбор фруктов и овощей, широкий ассортимент хлебобулочных изделий, который удовлетворит самого взыскательного покупателя. Другой мир - это уже привычный магазин, где есть все, что нужно человеку в повседневной жизни: вода, мука, сахар, растительное масло, замороженные продукты.

- Два мира - эмоции и прагматика. Когда они соединяются, рождается нечто новое, - прокомментировал Ярослав Шиллер.

Приключения в обновленной «Слате» начинаются с самого входа, где находится то, что обязательно вызовет улыбку, приятные воспоминания. Юлия Климова, руководитель проекта по созданию нового формата розничной сети «Слата», рассказала, что каждую неделю «зона удивления» в супермаркете будет обновляться.

Среди новшеств также своего рода представительства поставщиков. К примеру, о предлагаемой супермаркетом широком ассортименте рыбы местного производства покупателям рассказывает продавец компании-производителя, который знает о продукте все! Рядом располагается и отдел с отборным мясом от уже полюбившегося иркутянам торгового дома «Мясничий».

В модернизированном супермаркете серьезно расширена линейка продукции food to go - готовой еды на вынос. Ассортимент здорового питания тоже бьет рекорды. К примеру, «Слата» заинтересовалась местным стартапом по производству смузи и предложила молодым предпринимателям представить свою продукцию на полках крупной региональной сети.

Среди продуктов, которые «Слата» самостоятельно готовит для сегмента food to go, творожок из зеленой гречки, сырники из нута и другие оригинальные блюда.

Еще в новом супермаркете можно найти большое разнообразие пирожных и десертов, в том числе полезных, с семенами чиа. Кстати, здесь же есть кафе, где можно не только попробовать готовую продукцию от «Слаты» и выпить чашечку кофе, но и зарядить телефон, поиграть и порисовать с ребенком.

Ну и самое, наверное, любопытное нововведение в отформатированной «Слате» - предложение самостоятельно приготовить оригинальное блюдо из представленных ингредиентов на стойке «Слата-шеф». Здесь можно найти все продукты, которые обозначены в красочно распечатанном рецепте, и даже сковороды, кастрюли – словом, все, что может понадобиться для того, чтобы человек почувствовал себя шеф-поваром. Рецепты будут меняться каждую неделю.

Постепенно на такой нетривиальный формат перейдут все супермаркеты «Слата». Сейчас на очереди магазин в ЖК «Лазурный» иркутского микрорайона Лисиха. Его планируется открыть до конца года.

ИСТОЧНИК KP.RU