По сниженной цене в Казыр, Томск, Чару и еще по семи направления можно улететь из Иркутска в 2020 году

СЕГОДНЯ 13:09 2019-11-18T13:13:32+03:00

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Федеральное агентство воздушного транспорта утвердило список субсидированных авиамаршрутов из Иркутска на 2020 год. Рейсы по сниженной цене будут доступны также из Братска и Усть-Кута.

- Из Иркутска можно улететь по субсидированным авиарейсам в Забайкальский край в трех направлениях, в Красный Чикой, Чару и Читу, - сообщили в Росавиации. - Столько же направлений в Бурятию -в Улан-Удэ, в Нижнеангарск и Таксимо.

Также «льготные» авиарейсы доступны в столицу ТувыКызыл, Тынду, Талакан и Томск, - сообщают на сайте Росавиации, -В среднем в неделю будет по два рейса. Но в Улан-Удэ и Чару их будет четыре, в Читу - три и один рейс в Томск.

Воспользоваться субсидированным перелетом в Красный Чикой можно будет только до 29 марта 2020 года, на остальные направления самолеты начнут летатьдо конца года.

А Читу субсидированный рейс предусмотрен также из Братска. Из Усть-Кута - в Ленск.Больше возможностей улететь по сниженной стоимости из Улан-Удэ. Из Бурятии рейсы есть в Хабаровск, Красноярск, Благовещенск,Читу. А из Нижнеангарска - до Бодайбо и Мамы.

Кто может воспользоваться льготами? Традиционно это дети и молодежь до 23 лет, пенсионеры, инвалиды Iгруппы, инвалиды с детства II и III групп и их сопровождающие, а также многодетные семьи.

ИСТОЧНИК KP.RU