2019-11-18T13:13:32+03:00
Общество

По сниженной цене в Казыр, Томск, Чару и еще по семи направления можно улететь из Иркутска в 2020 году

Список субсидированных авиамаршрутов утвердила Росавиация
Татьяна ВАН-ТЮ-ВЕН
Поделиться:
Федеральное агентство воздушного транспорта утвердило список субсидированных авиамаршрутов из Иркутска на 2020 год.Федеральное агентство воздушного транспорта утвердило список субсидированных авиамаршрутов из Иркутска на 2020 год.Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
Изменить размер текста:

Федеральное агентство воздушного транспорта утвердило список субсидированных авиамаршрутов из Иркутска на 2020 год. Рейсы по сниженной цене будут доступны также из Братска и Усть-Кута.

- Из Иркутска можно улететь по субсидированным авиарейсам в Забайкальский край в трех направлениях, в Красный Чикой, Чару и Читу, - сообщили в Росавиации. - Столько же направлений в Бурятию -в Улан-Удэ, в Нижнеангарск и Таксимо.

Также «льготные» авиарейсы доступны в столицу ТувыКызыл, Тынду, Талакан и Томск, - сообщают на сайте Росавиации, -В среднем в неделю будет по два рейса. Но в Улан-Удэ и Чару их будет четыре, в Читу - три и один рейс в Томск.

Воспользоваться субсидированным перелетом в Красный Чикой можно будет только до 29 марта 2020 года, на остальные направления самолеты начнут летатьдо конца года.

А Читу субсидированный рейс предусмотрен также из Братска. Из Усть-Кута - в Ленск.Больше возможностей улететь по сниженной стоимости из Улан-Удэ. Из Бурятии рейсы есть в Хабаровск, Красноярск, Благовещенск,Читу. А из Нижнеангарска - до Бодайбо и Мамы.

Кто может воспользоваться льготами? Традиционно это дети и молодежь до 23 лет, пенсионеры, инвалиды Iгруппы, инвалиды с детства II и III групп и их сопровождающие, а также многодетные семьи.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Ангарчанка перевела мошенникам 110 тысяч рублей, чтобы забрать "выигрыш"
Предприниматель из Иркутской области незаконно продал лес на 41 миллион рублей
Внимание, акция: 19 ноября мы вкладываем в газету "Комсомольская правда" медицинскую маску
Сергей Левченко: За четыре года финансовая поддержка муниципалитетов взросла почти вдвое
Иркутский планетарий приглашает загадать желание на падающие Леониды
С горки под поезд: два школьника из Иркутской области катались на санках около железной дороги
«Слата» - два мира» - под таким девизом открылся новый супермаркет в Иркутске
В Иркутской области прошло заседание Регионального совета
Смертельное ДТП в Иркутске: столкнулись автобус и легковая, погибла женщина
Гендиректор предприятия из Ангарска обманула налоговую на 23 миллиона рублей
Главный судебный пристав Иркутской области Аслан Токаев проведет личный прием предпринимателей
"Мертвые души" получали зарплату в одном из детских садов Иркутска
Пробки в Иркутске утром 18 ноября 8 баллов: на дорогах города 3 ДТП
Прогноз погоды в Иркутске 18 ноября: днем до -15
В смертельном ДТП в Бурятии погибло четыре человека
Семь иркутских студентов поборются за звание «Студент года – 2019»
С фирмы в Бурятии взыскали 42 млн рублей за ущерб Байкалу
«Труп» на помойке: торчащие из мусорного бака ноги напугали сибиряков
Пропустили 10 мячей: «Байкал-Энергия» разгромно проиграла московскому «Динамо»