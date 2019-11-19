"Объездной Усолья-Сибирского" быть: в Иркутской области приступили к строительству нового участка трассы Р-255 "Сибирь"

СЕГОДНЯ 12:55 2019-11-19T13:08:19+03:00

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Сейчас участок федеральной трассы Иркутск - Красноярск проходит через поселок Тельма и город Усолье-Сибирское. В день здесь проходит не один десяток тысяч машин, в том числе большегрузы. И, наконец, летом этого года было объявлено - построят объездную. Новый участок трассы будет готов к 2024 году. Подготовка территории на трассе Р-255 "Сибирь" началась, идет и устройство одной из шести развязок.

- Сейчас ведётся расчистка территории: снимают верхний слой земли, вырубают леса, выкорчевывают пни, - сообщает ИА Сибирские новости, - Подготавливаются технологические площадки под строительство мостов, которых будет 10, и двух надземных пешеходных переходов.

Работы много, на сегодняшний день отсыпали около 1,5 километров земляного полотна, вывезли больше 60 тысяч кубометров земли. Вывозят и болотистую почву, заменяя ее пригодным для строительства грунтом. Всего на протяженности нового участка будет заменено около 400 кубометров грунта.

Новый участок трассы Р-255 Сибирь будет четырехполосным, протяженностью 43 километра. "Объездную" оборудуют сплошным барьерным ограждением и двумя автобусными остановками. Сдать его планируют в 2024 году. Он позволит существенно сократить время в пути и разгрузить Усолье-Сибирское и Тельму.

Схема нового участка трассы Р-255 "Сибирь". Фото: ФКУ УПРДОР ПРИБАЙКАЛЬЕ.

ИСТОЧНИК KP.RU