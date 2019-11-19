Вниманию автомобилистов: В Октябрьском округе Иркутска ограничат движение на нескольких улицах

СЕГОДНЯ 13:51 2019-11-19T13:51:27+03:00

Кроме этого с 20 декабря будет запрещена стоянка на улице Чудотворской в центре

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Автомобилистам, часто бывающим в Октябрьском районе Иркутска, стоит заранее продумать свой маршрут. Ведь сразу на трех улицах появятся знаки, запрещающие движение. Установят их в один день, но срок действия у каждого разный.

- В четверг, 21 ноября, частично ограничат движения транспорта на улицах Дзержинского, Омулевского и Лыткина, - сообщает пресс-служба администрации Иркутска, - Это связано с проведением аварийных ремонтных работ на сетях теплоснабжения.

На улице Дзержинского в районе дома №43 ограничение продлится с 20.00 21 ноября до 6.00 22 ноября. На улице Омулевского в районе дома №31а трудности с проездом будут с 21 по 27 ноября. И дольше всего знаки, запрещающие проезд, будут на улице Лыткина в районе дома №29 с 21 ноября по 5 декабря.

Другие дорожные знаки, запрещающие стоянку, появятся в ближайшее время на улице Чудотворской в районе здания №5. С 20 декабря там будет запрещена стоянка. Такое решение было принято на основании жалоб местных жителей.

ИСТОЧНИК KP.RU