2019-11-19T13:51:27+03:00
Общество

Вниманию автомобилистов: В Октябрьском округе Иркутска ограничат движение на нескольких улицах

Кроме этого с 20 декабря будет запрещена стоянка на улице Чудотворской в центре
Татьяна ВАН-ТЮ-ВЕН
Поделиться:
В Октябрьском округе Иркутска ограничат движение на нескольких улицах.В Октябрьском округе Иркутска ограничат движение на нескольких улицах.Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
Изменить размер текста:

Автомобилистам, часто бывающим в Октябрьском районе Иркутска, стоит заранее продумать свой маршрут. Ведь сразу на трех улицах появятся знаки, запрещающие движение. Установят их в один день, но срок действия у каждого разный.

- В четверг, 21 ноября, частично ограничат движения транспорта на улицах Дзержинского, Омулевского и Лыткина, - сообщает пресс-служба администрации Иркутска, - Это связано с проведением аварийных ремонтных работ на сетях теплоснабжения.

На улице Дзержинского в районе дома №43 ограничение продлится с 20.00 21 ноября до 6.00 22 ноября. На улице Омулевского в районе дома №31а трудности с проездом будут с 21 по 27 ноября. И дольше всего знаки, запрещающие проезд, будут на улице Лыткина в районе дома №29 с 21 ноября по 5 декабря.

Другие дорожные знаки, запрещающие стоянку, появятся в ближайшее время на улице Чудотворской в районе здания №5. С 20 декабря там будет запрещена стоянка. Такое решение было принято на основании жалоб местных жителей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Взрыв в Хомутово 19 ноября: разбитые окна в соседних домах, пожар и паника
ХК «Ермак» во второй раз проиграл «Рубину» из Тюмени
На сессии Заксобрания Иркутской области 20 ноября рассмотрят 30 вопросов
Новый предмет в школьной программе: дети будут изучать основы кибербезопасности
"Объездной Усолья-Сибирского" быть: в Иркутской области приступили к строительству нового участка трассы Р-255 "Сибирь"
Факты появления заявлений на материальную помощь от людей, не пострадавших от наводнения, проверят
В Иркутске появится памятник императору Николаю II
«Ростелеком» вошел в число лучших предприятий и организаций Иркутской области
Предприниматели вне закона: семейная пара из Бурятии выловила омуля на 700 тысяч рублей
За неделю в Иркутской области ОРВИ подхватили больше 12,5 тысяч человек
Мужчину, летевшего из Москвы в Иркутск, задержали за курение на борту самолета
Сергей Сокол: Иркутская область нуждается в улучшении инвестиционного климата
В ИГУ приветствовали первокурсников
Мерседес сгорел ночью в Свердловском районе Иркутска
20 ноября при покупке «Комсомолки» каждому читателю вкусный подарок
Пришлось стрелять по колесам: пьяного лихача задержали полицейские во время погони в Тайшете
Электричество отключили утром 19 ноября в Октябрьском районе Иркутска
Пришел, увидел, победил: кубинец укротил иркутских крокодилов
Немного потеплело: прогноз погоды на 19 ноября в Иркутске
ВХЛ: ХК «Ермак» на своем льду по буллитам проиграл тюменскому «Рубину»