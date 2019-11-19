СЕГОДНЯ 17:10 2019-11-19T17:10:56+03:00

ХК «Ермак» во второй раз проиграл «Рубину» из Тюмени. Фото: Татьяна ГЛЮК.

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Хоккеисты ангарского «Ермака» во второй раз за два дня проиграли тюменскому «Рубину» в домашней серии игр Высшей хоккейной лиги. «Оранжевые» уступили в основное время со счетом 1:2.

В первом периоде зрители заброшенных шайб не увидели. Во втором отрезке гости сумели дважды распечатать ворота голкипера ангарчан Дениса Перетягина. Отличились Константин Фаст и Денис Давыдов. Едва начался третий отрезок, как наши парни отыграли один гол после точного броска Анатолия Раенко. В концовке матча хозяева сделали попытку восстановить равновесие, заменив вратаря на шестого полевого игрока, но сравнять счет «оранжевым» не удалось.

Следующий матч «Ермак» проведет 22 ноября. На своем льду ангарская дружина скрестит клюшки с «Югрой» из Ханты-Мансийска.

ИСТОЧНИК KP.RU