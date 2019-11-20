СЕГОДНЯ 03:58 2019-11-20T05:18:15+03:00

Выпил, сел за руль — в тюрьму: нетрезвого водителя проговорили к реальному сроку в Иркутской области Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

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Дважды с начала года попался сотрудникам ГИБДД в нетрезвом виде, управляя автомобилем. После первого привлечение к административной ответственности весной мужчина, видимо, не сделал никаких выводов и уже через несколько месяцев, выпив, снова сел за руль. За такое безответственное поведение Усть-Кутский городской суд вынес решение о реальном сроке ограничения свободы 33-летнему мужчине.

- Накануне по решению суда молодой человек был приговорен к 1 году 4 месяцам лишения свободы в колонии-поселения с лишением права управления транспортным средством на срок два года шесть месяцев, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

В ведомстве отмечают, что с начала года повторно севших за баранку автомобиля подшофе выявлено уже около 2 000 человек. Возбуждено около двух тысяч уголовных дел по статье «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию». Полицейские также отмечают, что за девять месяцев свыше 25000 ДТП произошли из-за нетрезвых водителей.

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ИСТОЧНИК KP.RU