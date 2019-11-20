СЕГОДНЯ 05:12 2019-11-20T05:21:02+03:00

Пир на весь мир: в Тайшете у проводников поезда изъяли 500 кг пельменей из Китая Фото: Иван ТИМОФЕЕВ

Они хотели их готовить себе и «угощать» пассажиров

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Чего только не везут туристы из Китая — статуэтки, одежду, предметы мебели и, как оказалось, продукты. Последние, правда, «в особо крупных размерах» из Поднебесной вывезти решили не простые туристы, а проводники поезда «Пекин-Москва». На станции в Тайшете транспортные полицейские изъяли у них около 500 кг мясных полуфабрикатов — пельменей, колбасы и прочей снеди. На всю это продукцию не оказалось нужных документов.

- Установлено, что крупную партию полуфабрикатов проводники приобрели для личных нужд и питания пассажиров, - подтверждают факт «безбилетного» проезда пельменей в поезде пресс-служба Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте. - Мясная продукция была изъята.

Пробы, сделанные инспекторами Тайшетского МРО Россельхознадзора и направленные для исследования в ФГБУ «Иркутская межобластная ветеринарная лаборатория», показали, что никаких вирусов в изделиях нет. Однако, незаконно ввезенная продукция подлежит уничтожению. Попировать проводникам не удастся.

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ИСТОЧНИК KP.RU