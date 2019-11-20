Турбазу "Два Бегемота" на Ольхоне снесут из-за нарушений природоохранного законодательства

СЕГОДНЯ 06:23 2019-11-20T06:23:15+03:00

Снести, нельзя оставить: Суд вынес решение освободить экологическую территорию Байкала от турбазы. Фото: пресс-службы Байкальской межрегиональной природоохранной прокуратуры.

В ходе проверки прокуратура выявила многочисленные нарушения

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Собственник турбазы самовольно захватил больше одного гектара земель Центральной экологической зоны озера Байкала. 27 строений выросли на Ольхоне без проведения экологической экспертизы. Это в суде доказал природоохранный прокурор.

- Иркутский областного суд оставил без изменения решение Ольхонского районного суда об освобождении незаконно занятого земельного участка от строений туристической базы «Два Бегемота», - сообщает пресс-служба Байкальской межрегиональной природоохранной прокуратуры, - Также собственника обязали возместить причиненный ущерб окружающей среде и устранить нарушения природоохранного законодательства.

Среди нарушений, которые выявили прокуроры - сточные воды из выгребной ямы переливались на землю, неаккуратное хранение нефтепродуктов и складирование мусора привело к загрязнению почвы. Проведенные исследования показали превышение фоновых концентраций по нефтепродуктам в 542 раза. Итог - ущерб больше 300 тысяч рублей.

Кроме этого, скважина, обеспечивающая базу водой, использовалась с нарушениями санитарно-эпидемиологическим норм. Вода никак не очищалась, это подвергало опасности отдыхающих.

Относились халатно на турбазе и к противопожарной безопасности. Не было элементарного - песка, ведер, лопат, резервных огнетушителей, противопожарного водоснабжения и специальных сигнализаций.

Решение суда - снести строения турбазы, привести земельный участок в пригодное состояние и возместить причиненный ущерб.

ИСТОЧНИК KP.RU