Турбазу "Два Бегемота" на Ольхоне снесут из-за нарушений природоохранного законодательства
Собственник турбазы самовольно захватил больше одного гектара земель Центральной экологической зоны озера Байкала. 27 строений выросли на Ольхоне без проведения экологической экспертизы. Это в суде доказал природоохранный прокурор.
- Иркутский областного суд оставил без изменения решение Ольхонского районного суда об освобождении незаконно занятого земельного участка от строений туристической базы «Два Бегемота», - сообщает пресс-служба Байкальской межрегиональной природоохранной прокуратуры, - Также собственника обязали возместить причиненный ущерб окружающей среде и устранить нарушения природоохранного законодательства.
Среди нарушений, которые выявили прокуроры - сточные воды из выгребной ямы переливались на землю, неаккуратное хранение нефтепродуктов и складирование мусора привело к загрязнению почвы. Проведенные исследования показали превышение фоновых концентраций по нефтепродуктам в 542 раза. Итог - ущерб больше 300 тысяч рублей.
Кроме этого, скважина, обеспечивающая базу водой, использовалась с нарушениями санитарно-эпидемиологическим норм. Вода никак не очищалась, это подвергало опасности отдыхающих.
Относились халатно на турбазе и к противопожарной безопасности. Не было элементарного - песка, ведер, лопат, резервных огнетушителей, противопожарного водоснабжения и специальных сигнализаций.
Решение суда - снести строения турбазы, привести земельный участок в пригодное состояние и возместить причиненный ущерб.
ИСТОЧНИК KP.RU