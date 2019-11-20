СЕГОДНЯ 08:06 2019-11-20T08:42:16+03:00

Турист из Китая пытался вывезти из Иркутска бивень мамонта стоимостью почти 200 тысяч рублей. Фото: Главного государственного таможенного инспектора Иркутской таможни Татьяны Красавиной. Фото: Татьяна ВАН-ТЮ-ВЕН

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Бивень мамонта, предусмотрительно завернутый в воздушно-пузырьковую пленку, и упакованный в коробку, обнаружили сотрудники таможенного поста аэропорта Иркутска. Предмет палеонтологии турист пытался вывезти в Пекин.

- Гражданин Китая, следовавший по «зеленому коридору», не смог представить на вывоз бивня разрешительных документов, также товар не был задекларирован, сообщает главный государственный таможенный инспектор Иркутской таможни Татьяна Красавина, - Владелец бивня пояснил, что приобрел его в качестве сувенира в одном из магазинов в города Иркутска, в подтверждение он показал товарный чек, в котором была указана стоимость бивня в размере 198,9 тысяч рублей.

Для доказательства, находка была направлена на экспертизу. Исследование подтвердило, что предмет, длинной по наружной дуге 61 см и весом около 1,2 кг, является ископаемым остатком древнего животного мамонта – фрагментом бивня и относится к предметам коллекционирования по палеонтологии.

В соответствии с законом ископаемые останки любых организмов включены в перечень товаров, которые необходимо декларировать. Также на вывоз коллекционных предметов, кроме декларации, необходимо разрешение Росприроднадзора.

Турист пояснил, что таможенную декларацию на товар не подавал, так как не считал, что его необходимо декларировать. Теперь за незнание требований законодательства, ему грозит штраф и конфискация коллекционного предмета.

Кроме этого, в отношении него было составлено два административных правонарушения за недекларирование предмета и несоблюдение запретов на ввоз товаров на таможенную территорию Евразийского экономического союза.

ИСТОЧНИК KP.RU