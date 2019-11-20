Черный лесоруб из Иркутской области пытался "купить" сотрудника полиции за 15 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 10:38 2019-11-20T10:38:16+03:00

Черного лесоруба из Иркутской области задержали за дачу взятки. Фото: ГУ МВД по Иркутской области

В момент, когда он пытался дать взятку, его задержали, а также арестовали автомобиль и груз

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В Осинском районе во время рейда на выезде из леса, сотрудниками полиции был остановлен "КАМАЗ". Кузов был заполнен срубленными соснами и лиственницами, в объеме 15 кубометров. А вот, необходимых документов на груз не оказалось. Пытаясь избежать проверки, сопровождающий передал сотруднику полиции 15 тысяч рублей. 28-летний мужчина был сразу же задержан, автомобиль вместе с грузом изъят.

- В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий правоохранители установили причастность задержанного к незаконной рубке лесных насаждений на территории Обусинского участкового лесничества, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области, - Сумма ущерба, нанесенного лесному фонду составила около 100 тысяч рублей.

По обоим преступлениям следственный комитет Иркутской области возбудил уголовные дела по статьям за взятку должностному лицу и незаконную рубку леса.

ИСТОЧНИК KP.RU