МЧС предупреждает: 21 ноября ожидается метель, лучше отказаться от дальних поездок

СЕГОДНЯ 12:27 2019-11-20T12:27:13+03:00

Изменить размер текста: A A

Несмотря на сравнительно теплую для зимы температуру, завтра, 21 ноября, ожидается ухудшение погоды, об этом предупреждают синоптики. Жителей Иркутска в среду, 21 ноября будет ждать снег, метель и ветер с порывами до 15-17 метров в секунду. Днем температура -10...-12 градусов, ночью столбик термометра опустится не сильно, до -12...-14 градусов. По области также передают шквальный ветер, до -15...-18 метров в секунду.

- Автомобилистам рекомендуют учитывать состояние дорожного полотна и условия видимости, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области, - Рекомендуется не развивать большую скорость и соблюдать дистанцию.

На дорогах образуются снежные накаты и гололед. В плохих погодных условиях лучше отказаться от дальних поездок. Если этого не получится сделать, спасатели советуют заранее продумать маршрут и сообщить его и ориентировочное время прибытия своим близким.

ИСТОЧНИК KP.RU