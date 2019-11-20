2019-11-21T06:57:14+03:00
Общество

Продукция агрохолдинга «Саянский бройлер» вновь вошла в «100 лучших товаров России»

Генеральному директору предприятия вручен почетный знак за достижение в области качества
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Продукция агрохолдинга «Саянский бройлер» вновь вошла в «100 лучших товаров России»Продукция агрохолдинга «Саянский бройлер» вновь вошла в «100 лучших товаров России»
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Продукция агрохолдинга «Саянский бройлер» отмечена золотыми и серебряными знаками федерального конкурса «100 лучших товаров России». Генеральному директору предприятия Александру Романовскому вручена персональная награда - почетный знак за достижения в области качества. В число призеров национального рейтинга агрохолдинг входит уже на протяжении ряда лет.

- Мы ежегодно принимаем участие в конкурсе «100 лучших товаров России», и всегда приятно получать высокую оценку нашего труда. Каждая награда – это заслуга всего коллектива, – сказал Александр Романовский, генеральный директор ООО «Саянский бройлер».

В среднем в год предприятие производит порядка 30 тыс. тонн мяса птицы, закрывая региональную потребность на 50%. Качество подтверждено международным сертификатом безопасности производства продуктов питания ХАССП (ИСО 22 000). Как отметил председатель совета директоров ООО «Саянский бройлер» Владислав Буханов, собственная кормовая база и комбикормовый завод позволяют предприятию производить продукцию высокого качества по приемлемой цене.

ИСТОЧНИК KP.RU

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