2019-11-20T12:45:25+03:00
Происшествия

Видео: пассажирский автобус ПАЗ загорелся на ходу в Братске

Водитель и пассажиры не пострадали [видео]
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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Видео: пассажирский автобус ПАЗ загорелся на ходу в Братске. Фото: "Инцидент Иркутск"Видео: пассажирский автобус ПАЗ загорелся на ходу в Братске. Фото: "Инцидент Иркутск"
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Салон пассажирского автобуса ПАЗ загорелся прямо на ходу в Братске. ЧП произошло недалеко от остановки «Гараж». Водитель сразу остановился, эвакуировал пассажиров, выкинул из салона вещи и принялся сам тушить автобус огнетушителем. Судя по видео, снятым очевидцами, на помощь ему бросился один из проезжающих мимо автомобилистов, который также достал свой огнетушитель и начал сбивать пламя.

Автобус загорелся на ходу в Братске.Видео: "Инцидент Иркутск"

Не бросил свой ПАЗик водитель даже когда надышался едким дымом. Выбежав из салона, мужчина откашлялся, и добавил пены в двигатель, чтобы тот не вспыхнул. Через несколько минут автобус был потушен. По предварительной информации, никто из пассажиров в этом ЧП не пострадал. Причины пожара, предстоит выяснить экспертам.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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