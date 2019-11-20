Видео: пассажирский автобус ПАЗ загорелся на ходу в Братске

СЕГОДНЯ 12:42 2019-11-20T12:45:25+03:00

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Салон пассажирского автобуса ПАЗ загорелся прямо на ходу в Братске. ЧП произошло недалеко от остановки «Гараж». Водитель сразу остановился, эвакуировал пассажиров, выкинул из салона вещи и принялся сам тушить автобус огнетушителем. Судя по видео, снятым очевидцами, на помощь ему бросился один из проезжающих мимо автомобилистов, который также достал свой огнетушитель и начал сбивать пламя.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.irk.kp.ru/video/embed/744936" frameborder="0"></iframe> Автобус загорелся на ходу в Братске.Видео: "Инцидент Иркутск"

Не бросил свой ПАЗик водитель даже когда надышался едким дымом. Выбежав из салона, мужчина откашлялся, и добавил пены в двигатель, чтобы тот не вспыхнул. Через несколько минут автобус был потушен. По предварительной информации, никто из пассажиров в этом ЧП не пострадал. Причины пожара, предстоит выяснить экспертам.

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ИСТОЧНИК KP.RU