Гастролеров из Иркутска осудили за серию краж в Калужской области
Иркутяне устроили себе криминальный тур по трем областям - Калужской, Смоленской, Брянской. 28-летний и 31-летний сибиряки подыскивали квартиры, которые потом вскрывали отмычками, а для проникновения в подъезд подбирали ключи к домофонам. Похищать предпочитали ювелирные украшения и то, что можно быстро сбыть.
Сотрудники полиции вели за домушникам наблюдение. И поймали их с поличным, на последнем "деле", которое они решили провернуть в городе Брянске.
- Во время задержания у преступников были изъяты ключи от домофонов, автомобильный навигатор - сообщает пресс-служба прокуратуры Калужской области, - Кроме этого, у них обнаружены деньги, в том числе доллары США и евро, также два ноутбука, ювелирные украшения, которые позже опознали потерпевшие.
Домушников Калужский районный суд признал виновными по семи кражам, совершенными группой лиц по предварительному сговору. Им назначили наказание в виде 7 и 7 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.
ИСТОЧНИК KP.RU