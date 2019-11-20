Гастролеров из Иркутска осудили за серию краж в Калужской области

СЕГОДНЯ 15:01 2019-11-20T15:01:51+03:00

В исправительную колонию сибиряки отправятся на 7 и 7,5 лет

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Иркутяне устроили себе криминальный тур по трем областям - Калужской, Смоленской, Брянской. 28-летний и 31-летний сибиряки подыскивали квартиры, которые потом вскрывали отмычками, а для проникновения в подъезд подбирали ключи к домофонам. Похищать предпочитали ювелирные украшения и то, что можно быстро сбыть.

Сотрудники полиции вели за домушникам наблюдение. И поймали их с поличным, на последнем "деле", которое они решили провернуть в городе Брянске.

- Во время задержания у преступников были изъяты ключи от домофонов, автомобильный навигатор - сообщает пресс-служба прокуратуры Калужской области, - Кроме этого, у них обнаружены деньги, в том числе доллары США и евро, также два ноутбука, ювелирные украшения, которые позже опознали потерпевшие.

Домушников Калужский районный суд признал виновными по семи кражам, совершенными группой лиц по предварительному сговору. Им назначили наказание в виде 7 и 7 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

ИСТОЧНИК KP.RU