«Заберите коршуна»: раненную птицу спасли неравнодушные иркутяне

СЕГОДНЯ 04:42 2019-11-21T04:42:25+03:00

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Сразу дал понять «я буду здесь главным» и вцепился мертвой хваткой в нового соседа по вольеру - черного коршуна. Раненного канюка сотрудники Иркутского зоосада привезли с железно-дорожного вокзала. Оттуда позвонили им и слезно умоляли:

- Птичку жалко, - говорили на том конце провода. - Заберите коршуна, пожалуйста...

Оставить птицу в беде зоологи, конечно, не смогли. Раненный «коршун» оказался также хищным пернатым — канюком - род хищных птиц отряда ястребиных.

- Взлететь канюк не может, повреждена хвостовая часть, пытаясь подняться в воздух, он приседает на хвост, - рассказали «КП» в Иркутском зоосаде. - Сейчас его поселили в отдельный вольер во избежании новых жертв. С черным коршуном все хорошо, успели разнять вовремя.

Сотрудники зоопарка надеются, что канюк восстановится, тогда можно будет выпустить его на волю. Аппетит у птахи прекрасным. Тем более неизвестно сколько времени до этого пернатый не ел: «бескрылая птица» не может добывать себе еду и если бы не равнодушные иркутяне, наверняка, канюк бы погиб.

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ИСТОЧНИК KP.RU