Пришел, увидел, победил: кубинец укротил иркутских крокодилов

СЕГОДНЯ 03:57 2019-11-19T04:05:41+03:00

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Настоящую спецоперацию провели в иркутском Доме природы. А как еще назвать то действо, когда предстоит высадить в один вольер двух крокодилов. И не маленьких крокодильчиков, а взрослых особей, возраст которых подкрадывается уже ко второму десятку.

Начнем по порядку. Один крокодил по имени Килька уже много лет живет живет в Иркутске. Сначала его местом прописки был парк ЦПКиО — Иркутская зоогалерея, сейчас пресмыкающееся переехало на ул. Байкальскую в Дом природы. Кильку все устраивало. Однако, недавно его ошарашили новостью: «У тебя теперь будет сосед». Понять по маленьких крокодильим глазкам нравится ему эта новость или нет — зоологи, конечно, не смогли. Второго крокодила Ивушкины — основатели зоогалереи - привезли накануне из закрывшегося передвижного зоопарка в Чунском районе.

- У него оригинальное имя — Гена, - шутят зоологи. - В природе нильские крокодилы могут уживаться с довольно большим количеством соседей, при условии совпадающих размеров, но только в том случае, когда привыкают к этому с детства. Наши мальчики жили всю жизнь в гордом одиночестве. Кильке уже 16 лет, Геннадию — 18. Ссадить таких монстров вместе - очень рискованное мероприятие.

На помощь иркутянам пришел гость с Кубы Рольман. На родине у кубинского гостя был достаточно большой опыт общения с гигантскими рептилиями. Поэтому сотрудники Дома природы, ничуть не колеблясь, доверились опытным рукам Рольмана.

Рольман готовится к спецоперации. Фото: Иркутская зоогалерея

- Мы только наблюдали за всем и ждали, что называется, на подхвате, - говорит Людмила Ивушкина. - Первым этапом был отловлен, зафиксирован и обезврежен при помощи незаменимой клейкой ленты наш Килька. Дальше тем же манипуляциям подвергся новый крокодил, ожидавший своей очереди в транспортном ящике.

Перед тем, как высадить «монстров» вместе кубинец проверил пол.

- Поздравляю, у вас два мальчика, - улыбнулся Рольман.

Стоит отметить, что жить вместе Килька и Геннадий согласились. Вдвоем все же веселее. Так что в скором времени страховочную ленту уберут. А за тандемом нильских крокодилов уже можно наблюдать.

Парочка нильских крокодилов решили, что вдвоем жить веселее. Фото: Иркутская зоогалерея

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ИСТОЧНИК KP.RU