СЕГОДНЯ 06:01 2019-11-21T06:08:46+03:00

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Вчера, 20 ноября, поздним вечером инспекторам ГИБДД поступила ориентировка на "Тойота Краун", водителя которой подозревали в краже электрооборудования на улице Байкальской. Прибывшие на место сотрудники полиции, заметили иномарку подходившую под описание. Водителя попросили остановиться, требование он проигнорировал и только добавил газу. Мужчина пытался скрыться, но погоня продлилась недолго. Инспекторы заблокировали машину и нарушителю ничего не оставалась, как сдаться.

- В ходе дальнейшего выяснения обстоятельств сотрудники полиции установили, что автомобилист передвигался на автомобиле с поддельными госномерами, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области, - А 35-летнего водителя доставили в отдел полиции, в салоне «Крауна» оперативники обнаружили украденное оборудование.

На преступника было заведено уголовное дело. Также выяснилось, что это не единственная кража, подозреваемый причастен к серии хищений в Иркутске.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="480" src="https://www.irk.kp.ru/video/embed/745071" frameborder="0"></iframe> Сотрудники полиции задержали грабителя, устроившего погоню по улицам Иркутска..ГУ МВД по Иркутской области

ИСТОЧНИК KP.RU