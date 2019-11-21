2019-11-21T07:06:51+03:00
Общество

В октябре место на теплой парковке в Иркутске подорожало, а участки за городом стали дешевле

"Комсомолка" выяснила, сколько теперь стоят дачи и гаражи
Татьяна ВАН-ТЮ-ВЕН
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В октябре место на теплой парковке в Иркутске подорожало, а участки за городом стали дешевле.В октябре место на теплой парковке в Иркутске подорожало, а участки за городом стали дешевле.Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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В октябре в Иркутской области подорожали места на подземных парковках, но снизилась цена на земельные участки. Сколько в среднем сейчас стоит теплое место для машины и дача за городом, посчитал Росреестр.

- В октябре цена одного земельного участка в среднем составляла 539 тысяч рублей, помещения – 1,972 миллиона рублей, места на теплой парковке – 951 тысячу рублей, - сообщает пресс-служба Росреестр по Иркутской области.

Еще в сентябре жители области отдавали за сотки за городом в среднем 651 тысячу рублей, за дачные дома – 1,948 миллиона рублей. А место в гараже автомобилисты могли купить дешевле, средняя цена была 751 тысяча рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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