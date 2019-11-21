2019-11-21T14:26:25+03:00
Происшествия

Условный срок в 2,5 года получил сибиряк за то, что "прокатил" на своем авто сотрудника полиции

От погони усольчанин смог уйти, а вот от наказания нет
Татьяна ВАН-ТЮ-ВЕН
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Условный срок в 2,5 года получил сибиряк за то, что "прокатил" на своем авто сотрудника полиции.Условный срок в 2,5 года получил сибиряк за то, что "прокатил" на своем авто сотрудника полиции.Фото: Андрей КОПАЛОВ
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Обычное патрулирование закончилось для сотрудника полиции больничной койкой, а для 24-летнего усольчанина условным сроком. История случилась в 2018 году. Во время режима ЧС сотрудники полиции проверяли территорию предприятия Усолья-Сибирского. Они заметили груженый ломом грузовик, началась погоня. На одном из перекрестков дорогу сотрудникам уголовного розыска перекрыла машина. Как оказалось, молодой человек сделал это по просьбе водителя грузовика, уходящего от погони.

- Сотрудник полиции подошел к автомобилисту, представился и предъявил служебное удостоверение, после чего потребовал освободить дорогу, - сообщает пресс-служба Усольского городского суда, - За это время грузовик скрылся, а сотрудники, поняв, с какой целью была перекрыта дорога, приняли решение задержать "помощника" беглеца.

Но в планы сибиряка не в ходил арест, он резко сдал назад и открытой дверью зацепил полицейского. Так,вместе с оперативником, который держался за дверь и кузов авто, попытался скрыться. На требования остановиться он не реагировал и лишь набирал скорость. Сотрудник уголовного розыска проехал так около 100 метров, и, отпустив руки, упал на дорогу. Преступник тем временем скрылся. А полицейскому, получившему травмы, потребовалась медицинская помощь.

Лихача все же нашли и предъявили обвинение за применение насилия в отношении представителя власти.

Усольский городской суд, рассмотрев дело и характеристику осужденного, который осознал вину и раскаялся, признал его виновным и назначил условный срок в 2,5 года с испытательным в 2 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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