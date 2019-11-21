Пробки вечером, 21 ноября в Иркутске 9 баллов

СЕГОДНЯ 14:32 2019-11-21T14:33:33+03:00

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Центральные улицы Иркутска раскрашены красным цветом, Яндекс.Пробки дает 9 баллов. Тяжелей всего на бульваре Гагарина и улице Ленина, от сюда красная линия тянется и по 3-го Июля и по Седова. Из-за этого тяжело проехать перекресток улиц Ленина, 3-го Июля, Тимирязева, Седова.

Долго придется ехать от Сквера Кирова до Глазговского моста по улице Чкалова, примыкающее к ней Чудотворская и Николая Гаврилова, также выделены красным.

Частично затруднено движение на улицах Карла Маркса, Карла Либкнехта, Декабрьских событий, Марата, Степана Разина, Кожова, Трилиссера, Култукской и Баррикад.

Тяжело выехать из Ленинского округа. На Иркутном мосту также затор. Красная линия от него тянется по улицам Боткина и 2-й Железнодорожной до улицы Маяковского.

Глазговский мост в сторону левого берега пока окрашен желтым, как и улицы Суха-Батора, Рабочего штаба, Дзержинского.

ИСТОЧНИК KP.RU