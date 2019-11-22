2019-11-22T09:07:09+03:00
Происшествия

За жестокое изнасилование и убийство девушки преступникам из Усть-Илимска грозит до 20 лет лишения свободы

Наказание определит Иркутский областной суд
Татьяна ВАН-ТЮ-ВЕН
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За жестокое изнасилование и убийство девушки преступникам из Усть-Илимска грозит до 20 лет лишения свободы.За жестокое изнасилование и убийство девушки преступникам из Усть-Илимска грозит до 20 лет лишения свободы.Фото: Олег ЗОЛОТО
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В марте прошлого года, двое местных жителей Усть-Илимска отдыхали в баре, где встретили свою знакомую. Они предложили подвезти ее и подругу до дома. К компании присоединился друг одной из девушек. Его и знакомую молодые люди развезли по домам. А оставшуюся в одиночестве 20-летнюю девушку увезли за город, на берег реки, изнасиловали и убили. Ее тело преступники вывезли в лес, где убитую нашли через три дня.

- Сотрудники уголовного розыска быстро установили и задержали подозреваемых, - сообщает СУ СК России по Иркутской области, - Это произошло буквально на следующий день.

Убийцами оказались братья 17 и 25 лет. Они нигде постоянно не работали, жили на случайные доходы, примерным поведением не отличались.

Расследование завершено, дело направлено в Иркутский областной суд. Обвиняемым грозит до 20 лет лишения свободы. В зависимости от роли каждого им выдвинуты обвинения за изнасилование и убийство связанное с изнасилованием.

ИСТОЧНИК KP.RU

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