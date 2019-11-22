Из горящей квартиры в центре Иркутска спасли 84-летнюю пенсионерку

СЕГОДНЯ 10:05 2019-11-22T10:05:42+03:00

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В седьмом часу вечера, 21 ноября, на улице Байкальской загорелась квартира на 5-м этаже. На место прибыли спасатели, которые из-за припаркованных автомобилей не могли проехать во двор. Пожарные не стали дожидаться, пока уберут машины, и сразу направились в подъезд, в котором было сильное задымление. Времени было мало, соседи сказали, что в горящей квартире находится пенсионерка-инвалид.

- Вскрыв дверь, в условиях плотного задымления сотрудники МЧС нашли 84-летнюю хозяйку в комнате на диване, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области, - Из-за проблем с ногами она не могла самостоятельно покинуть квартиру.

Пенсионерка отравилась угарным газом, ее доставили в больницу. Спасатели эвакуировали из подъезда еще восемь человек.

Как выяснилось, причиной пожара стал неисправный телевизор.

ИСТОЧНИК KP.RU