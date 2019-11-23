Студенту из Китая вернули украденные в Иркутске деньги
Накануне в Иркутске ограбили 19-летнего студента из Китая, который учится здесь на первом курсе в одном из вузов.
В торговом центре к нему подошел незнакомец, что-то сказал. Но студент по-русски не говорит, поэтому достал телефон - хотел включить переводчик. Но парень вдруг выхватил у него гаджет и поманил за собой.
- Верну мобильник за деньги, - жестами объяснил он китайцу. Но стоило студенту раскрыть бумажник, как незнакомец выхватил деньги и убежал.
Студент пошел в полицию. И стражи порядка буквально через несколько часов задержали грабителя - 27-летнего иркутянина. Кстати, это уже не первое такое преступление на его счету.
- Возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж», - рассказали в ГУ МВД России по Иркутской области.
Ну а студент из Китая поблагодарил полицейских, что его вещи вернули, к тому же, так быстро.
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ИСТОЧНИК KP.RU