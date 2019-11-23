2019-11-23T09:52:15+03:00
Происшествия

Студенту из Китая вернули украденные в Иркутске деньги

Грабитель отобрал у парня телефон и купюры из кошелька, но в тот же день его поймали полицейские
Любовь АРБАТСКАЯ
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Студенту из Китая вернули украденные в Иркутске деньги.Студенту из Китая вернули украденные в Иркутске деньги.Фото: ГУ МВД по Иркутской области
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Накануне в Иркутске ограбили 19-летнего студента из Китая, который учится здесь на первом курсе в одном из вузов.

В торговом центре к нему подошел незнакомец, что-то сказал. Но студент по-русски не говорит, поэтому достал телефон - хотел включить переводчик. Но парень вдруг выхватил у него гаджет и поманил за собой.

- Верну мобильник за деньги, - жестами объяснил он китайцу. Но стоило студенту раскрыть бумажник, как незнакомец выхватил деньги и убежал.

Студент пошел в полицию. И стражи порядка буквально через несколько часов задержали грабителя - 27-летнего иркутянина. Кстати, это уже не первое такое преступление на его счету.

- Возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж», - рассказали в ГУ МВД России по Иркутской области.

Ну а студент из Китая поблагодарил полицейских, что его вещи вернули, к тому же, так быстро.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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