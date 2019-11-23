СЕГОДНЯ 07:31 2019-11-23T07:31:12+03:00

ДТП в Иркутской области: из-за пьяного водителя погиб 38-летний сибиряк Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Иномарки столкнулись лоб в лоб на дороге Оса - Усть-Ордынский

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Смертельная авария на трассе Оса - Усть-Ордынский произошла днем 22 ноября. Лоб в лоб столкнулись две иномарки, погиб человек. Как все произошло?

- 36-летний водитель «Тойоты Хайлюкс» ехал в сторону Осинского района, - рассказывают подробности в ГУ МВД по Иркутской области. - Неподалеку от села Русские-Янгуты он не справился с управлением, вылетел на встречную полосу и столкнулся с "Тойотой Королла".

Автомобили из-за сильного удара разбиты всмятку. От страшных травм водитель "Тойоты Королла" погиб на месте, а 49-летняя пассажирка попала в больницу.

- Медицинское освидетельствование показало, что владелец «Тойоты Хайлюкс» был пьян, - сказали в ГУ МВД по региону.

Теперь полицейские проводят проверку, решение будет принято позже.

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ИСТОЧНИК KP.RU