2019-11-24T13:28:49+03:00
Происшествия

В эко-комплексе «Георгиевские бани» под Иркутском произошел пожар

Возгорание удалось оперативно ликвидировать
Мария ОСИПОВА
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В эко-комплексе «Георгиевские бани» под Иркутском произошел пожар. Фото пресс-службы ГУ МЧС по Иркутской областиВ эко-комплексе «Георгиевские бани» под Иркутском произошел пожар. Фото пресс-службы ГУ МЧС по Иркутской области
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В поселке Светлый Иркутского района горел экологический комплекс «Георгиевские бани». Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Иркутской области, пожар удалось оперативно ликвидировать. В результате ЧП никто не пострадал.

Пожар произошел днем 24 ноября. Сообщение о возгорании на улице Первая, 2А поселка Светлый поступило на пульт дежурного в 13.38. К месту пожара было направлено четыре автоцистерны и 15 человек личного состава. Уже в 13.49 пожар был локализован.

- До прибытия пожарных из эко-комплекса самостоятельно эвакуировались 42 человека. Погибших и пострадавших нет, - уточнили в ведомстве.

Площадь пожара составила 20 квадратных метов. Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Иркутской области

Площадь пожара составила 20 квадратных метов. Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Иркутской области

Площадь пожара составила 20 квадратных метров. Полностью потушить огонь пожарным удалось за полчаса – в 14.12 возгорание было ликвидировано. Причину пожара предстоит установить дознавателям Государственного пожарного надзора.

ИСТОЧНИК KP.RU

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