В Ангарске задержали водителя, сбившего ребенка на пешеходе

СЕГОДНЯ 08:09 2019-11-25T08:09:48+03:00

Водитель из Ангарска проведет под арестом 8 суток, за оставление места ДТП. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

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На прошлой неделе в Ангарске водитель с наклейками такси сбил на пешеходном переходе школьника. Авария случилась на перекрестке улиц Октябрьской и Кирова. Автомобилист на синей иномарке с места аварии скрылся, но побег не помог уйти от наказания.

- Водитель был установлен и задержан, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области. - В момент аварии за рулем "Тойоты Виста Ордей" был 58-летний житель Ангарска.

По словам задержанного, парень с девушкой выскочили из-за машины неожиданно. Девочка успела перебежать дорогу, а мальчик угодил под колеса.

- Я подбежал к нему, он сказал, что ничего не болит и хотел убежать домой, - рассказал автомобилист сотрудникам полиции. - Очевидцы уговорили его съездить больницу, я отвез.

На вопрос, почему не сообщили о ДТП в полицию, ангарчанин ответил, что был в горячке, растерялся и думал, как спасти мальчика.

За оставление места аварии водителя арестовали на восемь суток.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.irk.kp.ru/video/embed/745807" frameborder="0"></iframe> В Ангарске задержали водителя сбившего школьника..ГУ МВД по Иркутской области

ИСТОЧНИК KP.RU